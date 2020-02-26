У Львові п’яний водій намагався підкупити патрульних

У середу, 26 лютого, нетверезий водій порушив правила дорожнього руху та скоїв ДТП на вулиці Городоцькій. Щоб уникнути проблем, 52-річний львів’янин запропонував патрульним 100 доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

Близько четвертої ранку патрульні оформляли ДТП на вулиці Городоцькій і помітили у водія ознаки алкосп’яніння.

Водію Mercedes-Benz GLE 250 запропонували пройти перевірку на стан сп’яніння. Чоловік пройшов тест, результат – 1,75 проміле. Львів’янин не погодився із показами драгера і захотів пройти огляд у медзакладі. Лікарі теж вказали, що водій нетверезий.

Дорогою з лікарні на місце ДТП, львів’янин зрозумів, що відповідальності йому не уникнути і запропонував патрульним хабар.

«Порушник поклав на підлокотник службового автомобіля 100 доларів США. Чоловіка попередили про кримінальну відповідальність, однак, він і далі наполягав на своєму», – розповідають патрульні.

На водія склали протоколи за порушення ПДР та керування транспортом напідпитку. Через спробу чоловіка дати хабар патрульні викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції.