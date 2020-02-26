У Городоцькому районі відкрили меморіал «Героям Вовчухівської офензиви»

У Городоцькому районі сьогодні, 26 січня, урочисто відкрили Меморіальний комплекс «Героям Вовчухівської офензиви». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Під час заходу пам’ять військовиків Української Галицької армії вшанували хвилиною мовчання, а до Меморіального комплексу поклали квіти. Також присутні виконали Державний Гімн України. Оркестр Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного виконав «Марш Нової Армії».

Пам’ятник символізує кільце облоги міста Львова та вояків Галицької Армії, які йдуть в наступ. Архітектор меморіального комплексу – Михайло Хохонь.

Зазначимо, що пам’ятний знак Героям Вовчухівської офензиви звели у межах програми «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2018-2020роки». Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА, як замовник будівництва, організовував процес спорудження пам’ятного знаку у Вовчухах.

Довідка:

Вовчухівська офензива – наступальна операція Галицької Армії з 17 лютого – по 18 березня 1919 року під час польсько-української війни 1918-1919 років.