Таємна зброя, яка веде до перемоги: прем’єра фільму «Толока» у Львові

У вівторок, 25 лютого, у Львові відбувся допрем’єрний показ фільму «Толока». Стрічка знята українським режисером Михайлом Іллєнком за мотивами балади Тараса Шевченка «У тієї Катерини…», а її сюжет охоплює 400 років історії України, передає кореспондент Львівського порталу.

Фільм «Толока» – це романтична балада про хату і толоку, Україну та війну. Про боротьбу за країну, яку постійно руйнує ворог. Ця розповідь, наче притча, пролітає крізь історію України, відтворює її драматичні та героїчні епізоди. Кожне випробування руйнує хату головної героїні. Але вона вперто, як і багато поколінь українців, знову й знову піднімає її з руїн.

За основу стрічки режисер обрав Шевченкову баладу «У тієї Катерини…». Це історія про те, як закохалися у Катерину троє козаків. Свій вибір Катерина довірила долі: пообіцяла стати дружиною тому, хто визволить з полону її брата. Двоє з трьох козаків загинули, намагаючись виконати умови договору, третьому вдалося врятувати брата, але брат Катерини виявився не братом, а її коханим… Чекати «брата» Катерині у сюжеті фільму доведеться не одне століття, не старіючи та не втрачаючи надії. Яка б біда не руйнувала її домівку, вона завжди знаходить сили жити.

Ідея створення фільму про феномен толоки, до якого ніхто раніше не звертався, з’явилася у Михайла Іллєнка ще в 1967 році. Але він багато років не міг втілити її в життя. Спочатку через цензуру Радянського Союзу, а в перші роки незалежності України держава не дбала про вітчизняний кінематограф.

Тож зйомки фільму розпочали в 2013 році. Однак творчий процес зупинився через події на Майдані та війну. Проте у команди з’явився час, щоб внести зміни до сценарію і показати, як українці переживають ще одну біду. Силуети дійових осіб почали виростати до неочікуваних масштабів після зустрічей Михайла Іллєнка з добровольцями та волонтерами АТО, до яких режисер їздив протягом 2014-2016 років, показуючи фрагменти незавершеної «Толоки» разом з фільмом «ТойХтоПройШовКрізьВогонь». Так у фільмі з’явилась тема Криму, де й збудувала свою останню хату головна героїня.

«Толока – це таємна зброя та стратегія виживання України. Це почалось ще до трипільських часів. Толока привчила людей до єдності і це залишилось в нашому генетичному коді. Коли приходить біда, ми збираємось разом на Майдан та перемагаємо», – розповідає Михайло Іллєнко.

Також режисер доповнив сюжет спогадами з дитинства легендарного актора Івана Миколайчука.

«Незадовго до смерті Іван Миколайчук розповів мені, що в дитинстві мало не загинув від рук божевільного маніяка. Хтось підказав йому виписати довідку, що той чоловік здоровий і це врятувало життя легендарного актора. Це дуже дорога для мене історія і вона теж стала складовою сюжету фільму», – пригадує режисер.

Лейтмотивом фільму стала авторська версія української народної пісні «Чорні очка, як терен» (в інтерпретації Михайла Іллєнка – «Українська народна Камасутра»). Пісню у фільмі виконали відомі музиканти, актори та волонтери.

Кінопроєкт «Толока» став одним із переможців конкурсного відбору Держкіно. У результаті дофінансування картина отримала державну фінансову підтримку розміром майже 28,4 мільйона гривень, що становить 98% від загальної вартості виробництва.

На широкі екрани фільм виходить 12 березня. Однак допрем’єрний тур картини зоною ООС пройшов ще восени минулого року. Михайло Іллєнко та актори стрічки відвідали понад двадцять міст та селищ Донецької і Луганської областей. Зазначимо, що сім гривень з кожного квитка на «Толоку» будуть спрямовані на допомогу армії.

Михайло Іллєнко – український кінорежисер, сценарист, актор, академік Національної академії мистецтв України, Заслужений діяч мистецтв України, Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (2007). З 1997 року – організатор кінофестивалю «Відкрита Ніч». З 1994 року – керівник курсу режисури художнього фільму Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. З 2002 по 2003 рік – декан кінофакультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Член Національної спілки кінематографістів України. Михайло Іллєнко став першим головою правління Української Кіноакадемії. Найбільш відомі режисерські робити Іллєнка: «Фучжоу», «Сьомий маршрут», ТойХтоПройшовКрізьВогонь» та ін.

Фото: організатори