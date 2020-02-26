Звісно, при таких структурах існували архіви, де зберігали тисячі справ на інакодумців режиму. Перший архів як такий на вул. Степана Бандери, 1 створили у 1945 році на базі НКВД. З цього часу минуло вже 75 років, на щастя, нелюдські розправи над дисидентами залишились у минулому. Про цю трагічну сторінку в історії тепер нагадує музей, а архів СБУ зберігає документальні докази політичного терору.



«У нас зберігається більше 100 тисяч документів, вони охоплюють період із 1940 по 1991 роки. Переважна більшість стосується політичних в'язнів. Це як військові СС «Галичина», ОУН-УПА, священнослужителі, дисиденти, так і прості люди, які передавали продукти харчування, бофони (грошові документи ОУН і УПА). Усі вони були заарештовані за політичними мотивами. Тому кожна справа – це ціла доля людини, історія однієї сім'ї», – розповідає начальниця архіву Служби безпеки у Львівській області Вікторія Бурмас.



Практично у кожній справі містяться різні речові докази – від фотографій до листів, особистих щоденників ув'язнених та інших артефактів. Таких історичних цінностей в архіві назбиралось так багато, що керівництво думає відкрити окрему експозицію.