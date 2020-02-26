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Працівника Львівської митниці підозрюють у зловживанні службовим становищем

Соломія Головіна

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Старшому державному інспектору митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС повідомили про підозру через зловживання службовим становищем. Митник вніс недостовірні дані до автоматизованої системи щодо оформлення автомобіля, через що держбюджет недоотримав понад 160 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

 

За даними слідства, держінспектор вніс недостовірні дані до автоматизованої системи митного оформлення та змінив інформацію про митний режим перетину кордону транспортним засобом «Volkswagen Golf». Автомобіль в цей час не перебував в зоні митного контролю та не проходив митне оформлення.

Внаслідок дій посадовця державний бюджет недоотримав понад 161 тисячу гривень.

Митнику повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем та несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч.1 ст. 364 та ч. 1 ст. 362 ККУ). Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.

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