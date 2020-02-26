Потужна ДТП на Стрийщині: загинуло дві людини

У середу вранці, 26 лютого, на трасі Київ-Чоп в с. Конюхів Стрийського району зіткнулися два автомомбілі. У результаті ДТП загинув водій та пасажирка одного з авто. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про ДТП до рятувальників надійшла о 7:10 від чергового лікаря швидкої допомоги. Як з’ясувалося, зіткнулися автомобілі Ford Focus та BMW Х3.

«У результаті ДТП загинули дві особи із автомобіля Ford Focus: 54-річний водій та 50-річна пасажирка. Також травмовано водія автомобіля BMW Х3, якого із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Стрийську центральну районну лікарню», – інформують у ДСНС.

Загиблих з автомобіля Ford Focus рятувальникам довелося «вирізати» за допомогою гідравлічного обладнання. До ліквідації наслідків ДТП залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 чоловік особового складу ДСНС.

Фото: ДСНС