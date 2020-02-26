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На Львівщині митники вилучили автомобілі за мільйон гривень

Ольга Денисяка

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Двоє українців  приїхали до пунктів пропуску на Львівщині на автомобілях Volkswagen Crafter та Audi Q 7. Водії підробили документи на автівки, тому митники вилучили транспорт. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

 

У документах водії вказали, що вартість Volkswagen – 7150 доларів США, а Audi – 11800 євро. Вартість авто здалась митникам підозрілою, тому вони надіслали запити до країн, які відправили автомобілі.

У відповідях зазначили, що насправді вартість Audi Q 7 становить 26880 євро, а Volkswagen Crafter – 10500 євро. Окрім того, в документах не правильно вказали продавця та покупця.

Тож автомобілі вилучили, а справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

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