На Львівщині митники вилучили автомобілі за мільйон гривень

Двоє українців приїхали до пунктів пропуску на Львівщині на автомобілях Volkswagen Crafter та Audi Q 7. Водії підробили документи на автівки, тому митники вилучили транспорт. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

У документах водії вказали, що вартість Volkswagen – 7150 доларів США, а Audi – 11800 євро. Вартість авто здалась митникам підозрілою, тому вони надіслали запити до країн, які відправили автомобілі.

У відповідях зазначили, що насправді вартість Audi Q 7 становить 26880 євро, а Volkswagen Crafter – 10500 євро. Окрім того, в документах не правильно вказали продавця та покупця.

Тож автомобілі вилучили, а справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця