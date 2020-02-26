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Зниклого на Львівщині чоловіка знайшли мертвим у річці

Ольга Денисяка

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60-річного Михайла Габу, який зник три дні тому на Бущині, знайшли мертвим у річці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

60-річний чоловік пішов з дому в неділю, 23 лютого. Востаннє його бачили ввечері того ж дня в селі Журатин, що на Бущині.

Поліція оголосила чоловіка в розшук у середу, 26 лютого, і за кілька годин правоохоронці повідомили, що чоловіка знайшли мертвим у річці.

«На жаль, чоловіка знайдено метрвим. Його тіло було виявлене у річці Полтва поблизу села Журатин Буського району»,– йдеться в повідомленні.

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