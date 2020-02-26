На Дрогобиччині під час пожежі загинув 48-річний чоловік

Вночі, 26 лютого, у с. Лужок Долішній Дрогобицького району виникла пожежа у дерев’яному житловому будинку, в результаті якої загинув чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 1:50 год. Коли надзвичайники приїхали на місце події, то з’ясувалось, що вогонь швидко поширився горючими конструкціями будинку та охопив його повністю. Крім цього від очевидців та сусідів надійшла інформація про те, що всередині будівлі може знаходитись власник будинку.

«В одній з кімнат на ліжку вогнеборці виявили 48-річного чоловіка без ознак життя. О 3:03 год. рятувальники локалізували пожежу, а 4:19 год. повністю ліквідували. У результаті пожежі вогнем знищено житловий будинок», – інформують рятувальники.

До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Фото: ДСНС