Львівелектротранс показав «трамвай любові», де подарували побачення закоханим

Для переможців конкурсу до Дня закоханих влаштували 23 лютого романтичне побачення у львівському ретро-трамваї. Про це повідомляє ЛКП «Львівелектротранс» у Facebook.

Ретро-трамвай перетворився на затишне місце з ліхтариками, гірляндами, подушками та приємною музикою.

«У львівському ретро-трамваї влаштували романтичне побачення для Уляни та Володимира – переможців конкурсу до Дня закоханих. Символічно, що подружжя познайомилося у пабі «ДЕПО» неподалік від колишнього депо на вул. Сахарова», – наголошується у повідомленні.

Як похвалилося ЛКП «Львівелектротранс», у такий спосіб вдалося показати, що трамвай – це не просто транспорт, а й чудове місце для романтики.

Раніше Львівелектротранс розповідав детальніше про пару, яка виграла побачення в 100-річному трамваї.

Фото: Facebook/Львівелектротранс