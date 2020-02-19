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У «Львівелектротрансі» розповіли про пару, яка виграла побачення в 100-річному трамваї

Ольга Денисяка

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Переможцями акції до Дня закоханих стала молода сім’я, що познайомилась у Львові. Історія знайомства Уляни та Володимира дуже символічна, адже познайомились молоді люди у пабі «ДЕПО», неподалік від території колишнього депо на вул. Сахарова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Подарунком для пари стане смачна вечеря у незвичному місці – трамваї, якому понад 100 років. Саме цього дня він буде по-особливому задекорований десятками ліхтарів та гірлянд, сидіння прикрашатимуть зручні подушки, а звідусіль лунатиме приємна музика. Особливі моменти зафіксує фотограф Леся Семийон-Сорока, адже професійна фотосесія теж є частиною подарунку. Побачення в ретро-трамваї відбудеться 23 лютого на території трамвайного депо.

«Я – стрийська «бандерівка», Володя – зі Східної України, але доля нас звела саме у Львові, де і мріємо прожити подальше життя, але оскільки чоловік військовий, ми не знаємо, де будемо через півроку. Зараз ми молода сім’я, та наша подорож у світ кохання та романтики тільки розпочалася. Ось чергова зупинка – подарунок від «Подаруй казку» та «Львівелектротранс», за що дуже вдячні їм.

На своєму прикладі хочемо показати іншим парам, що немає нічого неможливого! Байдуже якою мовою ви спілкуєтеся, мова кохання — одна, байдуже, якого ви зросту, скільки ви заробляєте, та скільки кілометрів вас розділяло до того, як ви зустрілися. Кохання не вимірюється цифрами, достатком чи кілометрами… Кохання вимірюється емоціями, романтикою, враженнями! Тому кохайте, подорожуйте та робіть сюрпризи одне одному», – ділиться враженнями переможниця розіграшу.

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