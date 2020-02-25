В обмінниках Львова дорожчає євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні. Станом на 25 лютого американська валюта подорожчала на 4 копійки – до позначки 24,49 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро подорожчав на 10 копійок і встановлений на рівні 26.51 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

У обмінниках Львова долар та євро майже без змін. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.25 грн (-0 коп.), а купують по 24.55 грн (+5 коп.).

Натомість за євро в середньому дають по 26.25 (+10 коп), а продають по 26.65 грн (+15 коп.).

Злотий по 6.10 – 6.15 грн відповідно.