У Львові проведуть конференцію про щастя

Український інститут дослідження щастя вперше у Львові організовує міжнародну конференцію «ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У конференції візьмуть участь науковці зі США, Італії, Словаччини, Албанії, Білорусі та України. Вчені дискутуватимуть про актуальність проблеми щастя крізь призму становлення демократії та формування громадянського суспільства.

У своїй наукових роботах доповідачі говоритимуть про:

сучасна філософія щастя;

позитивна психологія;

щастя та нейронаука;

щастя та охорона здоров’я;

щастя та економічний розвиток;

щастя та система освіти;

щастя, громадянське суспільство, право та державне управління.

До участі запрошують фахівців із філософії, медицини, нейронауки, біохімії, біології, психології, психології, соціології, політології, економіки, права, педагогіки та антропології.

Захід відбудеться 20 березня у конференц-залі готелю «Дністер» (вул. Я. Матейка, 6). Останній термін подачі тез – 1 березня 2020.

З детальнішою інформацією про умови участі та подачі тез можна ознайомитися за посиланням.