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У Львові проведуть конференцію про щастя

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Український інститут дослідження щастя вперше у Львові організовує міжнародну конференцію «ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО».  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У конференції візьмуть участь науковці зі США, Італії, Словаччини, Албанії, Білорусі та України. Вчені дискутуватимуть про актуальність проблеми щастя крізь призму становлення демократії та формування громадянського суспільства.

У своїй наукових роботах доповідачі говоритимуть про:

  • сучасна філософія щастя;
  • позитивна психологія;
  • щастя та нейронаука;
  • щастя та охорона здоров’я;
  • щастя та економічний розвиток;
  • щастя та система освіти;
  • щастя, громадянське суспільство, право та державне управління.

До участі запрошують фахівців із філософії, медицини, нейронауки, біохімії, біології, психології, психології, соціології, політології, економіки, права, педагогіки та антропології.

Захід відбудеться 20 березня у конференц-залі готелю «Дністер» (вул. Я. Матейка, 6). Останній термін подачі тез  – 1 березня 2020.

З детальнішою інформацією про умови участі та подачі тез можна ознайомитися за посиланням.

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