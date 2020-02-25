У Львові нетверезий водій зіткнувся з двома авто

У понеділок ввечері, 24 лютого, на вулиці Личаківській нетверезий водій автомобіля KIA Soul зіткнувся з автомобілями Mersedes-Benz та BMW, а згодом в’їхав у металеву огорожу. Про це Львівському порталу повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля KIA Soul не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з автомобілем Mersedes-Benz. Після цього чоловік не зупинився і відразу в’їхав у автомобіль BMW.

У результаті BMW розвернуло на 180˚ та викинуло на тротуар, а автомобіль KIA зіткнувся з металевою огорожею.

«Під час оформлення ДТП інспектори помітили у водія KIA ознаки алкосп’яніння. Чоловік відмовився від огляду в присутності двох свідків», – розповідають патрульні.

На 45-річного водія автомобіля KIA Soul склали протоколи за порушення ПДР, водіння у стані сп’яніння та керування транспортом без відповідних документів. Матеріали передадуть до суду.