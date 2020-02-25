ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові нетверезий водій зіткнувся з двома авто

Ольга Денисяка

|

У понеділок ввечері, 24 лютого, на вулиці Личаківській нетверезий водій автомобіля KIA Soul зіткнувся з автомобілями Mersedes-Benz та BMW, а згодом в’їхав у металеву огорожу. Про це Львівському порталу повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

 

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля KIA Soul не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з автомобілем Mersedes-Benz. Після цього чоловік не зупинився і відразу в’їхав у автомобіль BMW.

У результаті BMW розвернуло на 180˚ та викинуло на тротуар, а автомобіль KIA зіткнувся з металевою огорожею.

«Під час оформлення ДТП інспектори помітили у водія KIA ознаки алкосп’яніння. Чоловік відмовився від огляду в присутності двох свідків», – розповідають патрульні.

На 45-річного водія автомобіля KIA Soul склали протоколи за порушення ПДР, водіння у стані сп’яніння та керування транспортом без відповідних документів. Матеріали передадуть до суду.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чоловік у балеті. «Сповідь» провідного соліста Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Чоловік у балеті. «Сповідь» провідного соліста Львівської опери

Скажете, що балет не для справжніх чоловіків, що це не хлопчача справа?! Львівський портал взявся ламати ці стереотипи і...

Інновації року: в «АТБ» з’являться лімітовані серії оновлених товарів
Ірина ШЕЛЕСТ
Інновації року: в «АТБ» з’являться лімітовані серії оновлених товарів

Компанія «АТБ» є багаторічним лідером української галузі роздрібної торгівлі. Сьогодні вона трохи відхилить завісу комер...

До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?
Вероніка РОЙ
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?

Нещодавно департамент економічного розвитку Львівської міської ради проаналізував надходження податків до бюджету міста ...

ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...