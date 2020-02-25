Ryanair переніс відкриття рейсу зі Львова до Будапешта

Ірландський лоукост Ryanair переніс відкриття рейсу Львів – Будапешт на тиждень від анонсованої дати. Тепер польоти розпочнуться з 25 березня. Про це повідомляє Lowcost Avia, передає Львівський портал.

Польоти повинні були розпочатися 1 квітня, а тепер вони почнуться з 25 березня.

Рейси будуть здійснюватися за маршрутом Львів – Будапешт двічі на тиждень – по середах о 23:45 год. і неділях о 23:15 год. Вартість квитків стартує від 35 євро у дві сторони.

Нагадаємо, 10 вересня минулого року угорський лоукост Wizz Air повідомив про плани відкрити авіарейс зі Львова до Будапешта з 3 червня 2020 року.

Наступного дня Ryanair заявив, що з квітня 2020 року теж запустить авіарейс зі Львова до Будапешта.