ОСТАННІ НОВИНИ

Ryanair переніс відкриття рейсу зі Львова до Будапешта

Ольга Денисяка

|

Ірландський лоукост Ryanair переніс відкриття рейсу Львів – Будапешт на тиждень від анонсованої дати. Тепер польоти розпочнуться з 25 березня. Про це повідомляє Lowcost Avia, передає Львівський портал.

 

Польоти повинні були розпочатися 1 квітня, а тепер вони почнуться з 25 березня.

Рейси будуть здійснюватися за маршрутом Львів – Будапешт двічі на тиждень – по середах о 23:45 год. і неділях о 23:15 год. Вартість квитків стартує від 35 євро у дві сторони.

Нагадаємо, 10  вересня минулого року угорський лоукост Wizz Air повідомив про плани відкрити авіарейс зі Львова до Будапешта з 3 червня 2020 року.

Наступного дня Ryanair заявив, що з квітня 2020 року теж запустить авіарейс зі Львова до Будапешта.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чоловік у балеті. «Сповідь» провідного соліста Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Чоловік у балеті. «Сповідь» провідного соліста Львівської опери

Скажете, що балет не для справжніх чоловіків, що це не хлопчача справа?! Львівський портал взявся ламати ці стереотипи і...

Інновації року: в «АТБ» з’являться лімітовані серії оновлених товарів
Ірина ШЕЛЕСТ
Інновації року: в «АТБ» з’являться лімітовані серії оновлених товарів

Компанія «АТБ» є багаторічним лідером української галузі роздрібної торгівлі. Сьогодні вона трохи відхилить завісу комер...

До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?
Вероніка РОЙ
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?

Нещодавно департамент економічного розвитку Львівської міської ради проаналізував надходження податків до бюджету міста ...

ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...