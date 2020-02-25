ОСТАННІ НОВИНИ

Поліція порушила справу проти продюсерки «1+1» після заяв про українську мову

Вероніка Рой

|

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо продюсерки телеканалу «1+1» Олени Єремєєвої через зневажливі висловлювання про українську мову. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від «Європейської солідарність» Володимир Ар’єв, який оприлюднив відповідь на свій депутатський запит.

 

«Кримінальне провадження проти продюсерки «1+1», для якої українська мова виявилася неповноцінною, порушена. Стежимо за результатами розслідування», – написав нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комедії для осіннього сезону телеканал «1+1» зняв тільки українською мовою, а всі 7 мелодрам, котрі планують показувати весною – російською. Під час презентації нового сезону телеканалу каналу продюсерка серіалів та фільмів «1+1» Олена Єремєєва зазначила: «Знайти тональність української мови, щоб глядач його сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії. Подивившись комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи готова Львівщина боротися з коронавірусом?
Вероніка РОЙ
Чи готова Львівщина боротися з коронавірусом?

У світі стрімко зростає кількість інфікованих китайським коронавірусом COVID-19. Станом на сьогодні на цю недугу захворі...

Чоловік у балеті. «Сповідь» провідного соліста Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Чоловік у балеті. «Сповідь» провідного соліста Львівської опери

Скажете, що балет не для справжніх чоловіків, що це не хлопчача справа?! Львівський портал взявся ламати ці стереотипи і...

Інновації року: в «АТБ» з’являться лімітовані серії оновлених товарів
Ірина ШЕЛЕСТ
Інновації року: в «АТБ» з’являться лімітовані серії оновлених товарів

Компанія «АТБ» є багаторічним лідером української галузі роздрібної торгівлі. Сьогодні вона трохи відхилить завісу комер...

До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?
Вероніка РОЙ
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?

Нещодавно департамент економічного розвитку Львівської міської ради проаналізував надходження податків до бюджету міста ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...