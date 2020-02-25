Поліція порушила справу проти продюсерки «1+1» після заяв про українську мову

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо продюсерки телеканалу «1+1» Олени Єремєєвої через зневажливі висловлювання про українську мову. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від «Європейської солідарність» Володимир Ар’єв, який оприлюднив відповідь на свій депутатський запит.

«Кримінальне провадження проти продюсерки «1+1», для якої українська мова виявилася неповноцінною, порушена. Стежимо за результатами розслідування», – написав нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комедії для осіннього сезону телеканал «1+1» зняв тільки українською мовою, а всі 7 мелодрам, котрі планують показувати весною – російською. Під час презентації нового сезону телеканалу каналу продюсерка серіалів та фільмів «1+1» Олена Єремєєва зазначила: «Знайти тональність української мови, щоб глядач його сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії. Подивившись комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт».