Під час пожежі на Пасічній вогнеборці врятували бабусю

У понеділок, 24 лютого, 22 вогнеборці гасили пожежу у будинку на вул. Пасічній. Їм вдалося врятувати 87-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

По пожежу Служба порятунку «101» дізналась о 14:06 год. Займання виникло у цегляному двоквартирному будинку на вул. Пасічній.

«На момент прибуття рятувальників до місця виклику з’ясувалось, що вогонь швидко поширився горючими конструкціями даху та охопив його повністю. Не гаючи часу, вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору. Під час розвідки вони виявили жінку і вивели її на свіже повітря», – йдеться у повідомленні.

Потерпілою виявилась 87-річна власниця помешкання, її передали медикам.

Ліквідувати пожежу вдалося о 15:03 год. Вогонь встиг знищити дах у перекриття будинку.

Наразі причини виникнення займання встановлюються.