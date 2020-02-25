На об’їзній дорозі Львова – потужна ДТП: зіткнулись одразу шість авто

У вівторок, 25 лютого, на об’їзній дорозі Львова біля села Чишки сталася потужна ДТП: зіткнулись одразу шість авто. У результаті аварії постраждали троє людей. Цю інформацію Львівському порталу підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

За її словами, аварія сталася близько 16:00 год. Також у поліції зазначають, що у результаті аварії ніхто не загинув.

«Попередньо встановлено, що зіткнулись шість автомобілів. За медичною допомогою звернулися троє осіб, серед яких – одна дитина. Їх діагнози зараз уточнюються. На місці події працюють правоохоронці, які і встановлюють деталі ДТП», – зазначила Світлана Добровольська.

Які саме автомобілі зіткнулися та як відбулася аварія, ще встановлюють правоохоронці.

Фото: Ігоря Зінкевича

