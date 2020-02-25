Львів’ян запрошують на зустріч з австрійською уповноваженою з прав людини

До Львова їде Уповноважена з прав людини міста Відня Шамс Асаді. Чиновниця прибуває щоб долучитися до проєкту «Lviv: Becoming a Human Rights City» та прочитає у Львові лекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Під час відкритої зустрічі з львів’янами Шамс Асаді прочитає лекцію «Відень – місто прав людини. Чому це добре для всієї громади?». Зустріч відбудеться у вівторок, 3 березня, в конференц-залі Центру міської історії на вулиці Академіка Богомольця, 6. Початок – о 18:30. Вхід вільний.

Під час лекції вона розкаже як змінився Відень і люди, які в ньому живуть, за 5 років існування у форматі Human Rights City.

«Жодні позитивні зміни у місті неможливі без активної участі мешканців і мешканок. Говорячи про формат «міста прав людини», мушу наголосити, що важливою є не лише роль громадянського суспільства, але і його активна співпраця з місцевою владою. Відень почав процес входження до мережі Міст прав людини через тісну співпрацю місцевих політиків зі суспільством. Щонайменше два роки минуло, поки ми нарешті змогли назвати Відень містом, яке турбується про права», – повідомила Шамс Асаді

Human Rights Cities – це міжнародна мережа міст, які у своїх політиках та процедурах керуються цінностями прав людини, звертаючи виняткову увагу на розвиток культури різноманіття, інклюзивності і рівності. Основна мета HRC — розвинути мережу однодумців, які втілюють реальні зміни і діляться власним досвідом «перетворення на місто прав людини», суттєво збільшити кількість таких міст у Європі.