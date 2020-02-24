В обмінниках Львова євро втратило декілька копійок

Національний банк посилив офіційний курс гривні. Станом на 24 лютого американська валюта подешевшала на 2 копійки – до позначки 24,45 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро подешевшав на 1 копійку і встановлений на рівні 26.41 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

У обмінниках Львова долар та євро майже без змін. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.25 грн (-0 коп.), а купують по 24.50 грн (-0 коп.).

Натомість за євро в середньому дають по 26.15 (-0 коп), а продають по 26.50 грн (-2 коп.).

Злотий по 6.10 – 6.18 грн відповідно.