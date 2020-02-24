На виробництві у Львові чоловіку відрізало руку

Сьогодні, 24 лютого, під час роботи на виробництві на вул. Широкій, 1-Б, що на Левандівці, постраждав 64-річний працівник. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Попередньо встановлено, що інцидент стався орієнтовно о 14:40 год. Під час роботи на виробництві 64-річному львів’янину відтяло руку.

Чоловіка негайно госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню. Інформації про те, у якому він стані, поки що немає.

Всі обставини події наразі встановлюються.

Додамо, що на вул. Широкій, 1-Б зареєстрована львівська філія підприємства «Вторма», яка займається збором і переробкою відходів.