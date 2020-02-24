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На Пустомитівщині «Шкода» насмерть збила 34-річного львів’янина

Ольга Денисяка

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Вчора, 23 лютого, близько 21:00 год. на автодорозі «Київ-Чоп» у Пустомитівському районі водій автомобіля «Шкода» насмерть збив 34-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, 20-річний водій автомобіля «Шкода» наїхав на пішохода, львів’янина віком 34 роки. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події.

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