ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі окупанти продовжують порушувати режим тиші

Ольга Денисяка

|

Вчора, 23 лютого, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме: поблизу Талаківки – з безпілотного літального апарату ворог скинув по нашим позиціям гранатометний постріл.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив тринадцять обстрілів по нашим позиціям, а саме: поруч з Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм ворог випустив 5 мін, 4 постріли з станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; двічі неподалік Оріхового – зі 120-мм міномету – 29 мін; два рази в районі Новоолександрівки – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 10 снарядів та 8 мін зі 120-мм міномету; поруч з населеним пунктом Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм – 6 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Золотого-4 – з 82-мм мінометів противник випустив 15 мін; неподалік Попасної – з мінометів калібру 82 мм – 14 мін; в районі Новозванівки – з 82-мм міномету та великокаліберного кулемету; два рази поруч з Луганським – з міномету калібру 120 мм – 2 міни та 9 мін з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 та гранатометів різних систем; поблизу населеного пункту Кіндрашівська Нова – з артилерійських систем калібру 122 мм – 20 снарядів.

Вчора, 23 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?
Вероніка РОЙ
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?

Нещодавно департамент економічного розвитку Львівської міської ради проаналізував надходження податків до бюджету міста ...

ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...