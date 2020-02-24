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Львів’ян запрошують на концерт гурту Resonance trio

Андрій Котенський

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Львів’ян запрошують на музичну програму Energy of Hearts від популярного колективу акордеоністів Resonance trio. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

На відвідувачів очікує несамовита енергія, запальні ритми, колоритно-мелодичне звучанням акордеону в поєднанні з автентичними інструментами, безліччю сюрпризів та незабутньою атмосферою.

Resonance trio – це колектив, який немає аналогів в Україні! 9 років на музичній сцені, сьомий сольний концерт у Львові, сотні концертів в Україні, Польщі, Німеччині, Саудівській Аравії та ін.

Концерт відбудеться у Палаці залізничників «Рокс», 26 березня, о 19.00.

Квитки можна придбати тут: Gastroli

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