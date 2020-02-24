Львів’ян запрошують на концерт гурту Resonance trio

Львів’ян запрошують на музичну програму Energy of Hearts від популярного колективу акордеоністів Resonance trio. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
На відвідувачів очікує несамовита енергія, запальні ритми, колоритно-мелодичне звучанням акордеону в поєднанні з автентичними інструментами, безліччю сюрпризів та незабутньою атмосферою.
Resonance trio – це колектив, який немає аналогів в Україні! 9 років на музичній сцені, сьомий сольний концерт у Львові, сотні концертів в Україні, Польщі, Німеччині, Саудівській Аравії та ін.
Концерт відбудеться у Палаці залізничників «Рокс», 26 березня, о 19.00.
Квитки можна придбати тут: Gastroli
Андрій Котенський