Частина Сихова 25 лютого буде без води

У вівторок, 25 лютого, через проведення ремонтних робіт частина вулиць у Сихівському районі Львова цілий день буде без водопостачання. Про це повідомляє пресслужба міськради Львова з посиланням на ЛМКП «Львівводоканал».

Водопочання до частини Сихівського району буде припинено з 10 год. до 18 год. Як інформують, причиною є підключення нових об’єктів водоспоживання до водопроводу.

У зв’язку з цим води не буде на таких вулицях: Зелена, 130-324; 115-407, Липова Алея, Дністерська, Дунайська, Вигін, Раковського, Керченська, Жасминова, Півколо, Орлина, Радість, Бузкова, Навроцького, Луганська, Простора, Вулецька, Межова, Перелітна, Розвилиста, Слобідська, Надійна, Світанкова, Колодязна.