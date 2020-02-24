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Частина Сихова 25 лютого буде без води

Вероніка Рой

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У вівторок, 25 лютого, через проведення ремонтних робіт частина вулиць у Сихівському районі Львова цілий день буде без водопостачання. Про це повідомляє пресслужба міськради Львова з посиланням на ЛМКП «Львівводоканал».

 

Водопочання до частини Сихівського району буде припинено з 10 год. до 18 год. Як інформують, причиною є підключення нових об’єктів водоспоживання до водопроводу.

У зв’язку з цим води не буде на таких вулицях: Зелена, 130-324; 115-407, Липова Алея, Дністерська, Дунайська, Вигін, Раковського, Керченська, Жасминова, Півколо, Орлина, Радість, Бузкова, Навроцького, Луганська, Простора, Вулецька, Межова, Перелітна, Розвилиста, Слобідська, Надійна, Світанкова, Колодязна.

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