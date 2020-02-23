Неподалік Львова вантажівка насмерть збила пішохода

Вчора, 22 лютого, на трасі Київ-Чоп у Пустомитівському районі вантажний автомобіль «DAF» насмерть збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється, ДТП сталася близько 20:35 год. при в’їзді в с. Ков’ярі Пустомитівського району.

«48-річний мешканець Кіровоградської області керуючи автомобілем марки «DAF» здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці», – йдеться у повідомленні департаменту цивільного захисту.

У результаті аварії пішохід від отриманих травм помер на місці події. Причини, обставини події та дані загиблого встановлюються.

Фото: Варта-1