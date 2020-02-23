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На площі Ринок сталася масова бійка: постраждали двоє патрульних

Вероніка Рой

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Сьогодні вночі двоє патрульних отримали тілесні ушкодження під час припинення бійки на площі Ринок у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформація про бійку у центрі Львова до поліцейських надійшла близько 2.35. На місце події негайно прибули екіпажі патрульної поліції Львівщини.

«Під час припинення правопорушення двоє патрульних поліцейських отримали тілесні ушкодження та звернулись за медичною допомогою. Особи, причетні до скоєння правопорушення, встановлені. Ними виявилися мешканці Львова віком 24 та 38 років», – інформують поліцейські.

За фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

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