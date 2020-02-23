На ковзанці на площі Ринок відзначали День хокею

Сьогодні, 23 лютого, у Львові відзначалиДень хокею. У рамках свята на центральній ковзанці міста відбулася хокейна гра між військовослужбовцями операції «ЮНІФАЄР» – військової місії ЗС Канади в Україні та хокейною командою «Галицькі леви». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

О 12:00 год розпочалась урочиста церемонія відкриття, під час якої виступили високоповажні гості, прозвучали національні гімни та відбулось урочисте вкидання шайби.

Потім на центральній ковзанці міста відбулась хокейна гра між військовослужбовцями операції «ЮНІФАЄР» військової місії ЗС Канади в Україні та хокейною командою «Галицькі леви». Завдяки цій грі у канадців була можливість поділитись своїми традиціями з громадою міста та продемонструвати вдячність за тепло та дружбу, які відчувають тут, в Україні. «Галицькі леви» — професійна хокейна команда, тому матч був веселим, динамічним та професійним.

Сам матч складався з двох періодів по 20 хвилин. Перерва між періодами стала найцікавішою частиною матчу, адже в цей час провели змагання із закидання шайби у ворота, до якого долучилися діти.

Ще одним цікавим моментом стало виконання пісні програми «Hockey Night in Canada» («Ніч хокею в Канаді») військовим оркестром Національної академії сухопутних військ іменігетьмана Петра Сагайдачного.

А також львів’яни, які прийшли подивитись на гру, мали змогу поспілкуватись з канадськими солдатами, які із задоволенням поділися своїм досвідом.

Фото: ЛМР