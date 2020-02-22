ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні заблокували по 30 сайтів букмекерських контор та онлайн-казино

Вероніка Рой

|

Служба безпеки України припинила діяльність 33 вебресурсів, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор у заборонених онлайн-казино та букмекерських конторах. Про це інформує пресслужба СБУ.

 

Як повідомляється, фахівці з кібербезпеки та слідчі СБ України здійснили перевірку низки інтернет-ресурсів, на яких за наявними даними надавався доступ до забороненого грального бізнесу. Правоохоронці зафіксували у їх діяльності порушення вимог кількох Законів України.

За матеріалами СБУ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва, заблокувала виявлені Службою незаконні вебресурси. Триває досудове розслідування.

Як інформував Громадське, 11 лютого 2020-го Печерський районний суд Києва видав постанову про заборону доступу до 57 букмекерських контор і онлайн-казино, серед яких — Favorit, Parimatch та 1xbet, Xcasino68 та Casinomoney.

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року уряд виключив можливість функціонування грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Одразу після цього поліцейські за один день на Львівщині «прикрили» 268 гральних закладів.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?
Вероніка РОЙ
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?

Нещодавно департамент економічного розвитку Львівської міської ради проаналізував надходження податків до бюджету міста ...

ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...