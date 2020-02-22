В Україні заблокували по 30 сайтів букмекерських контор та онлайн-казино

Служба безпеки України припинила діяльність 33 вебресурсів, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор у заборонених онлайн-казино та букмекерських конторах. Про це інформує пресслужба СБУ.

Як повідомляється, фахівці з кібербезпеки та слідчі СБ України здійснили перевірку низки інтернет-ресурсів, на яких за наявними даними надавався доступ до забороненого грального бізнесу. Правоохоронці зафіксували у їх діяльності порушення вимог кількох Законів України.

За матеріалами СБУ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва, заблокувала виявлені Службою незаконні вебресурси. Триває досудове розслідування.

Як інформував Громадське, 11 лютого 2020-го Печерський районний суд Києва видав постанову про заборону доступу до 57 букмекерських контор і онлайн-казино, серед яких — Favorit, Parimatch та 1xbet, Xcasino68 та Casinomoney.

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року уряд виключив можливість функціонування грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Одразу після цього поліцейські за один день на Львівщині «прикрили» 268 гральних закладів.