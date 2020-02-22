В Академії сухопутних військ відбувся випуск молодих військових

Сьогодні, 22 лютого, відбувся випуск понад сотні вихованців Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військового навчального закладу.

Вихованці Військового коледжу, що цього дня отримали дипломи молодших спеціалістів, здобували військовий освітній фах за дев’ятьма спеціалізаціями підготовки, зокрема:

з ремонту та обслуговування автомобільної техніки;

організації перевезень і управління на автомобільному транспорті;

експлуатації інженерної та дорожньо-будівельної техніки, радіаційного та хімічного контролю;

експлуатації військових радіостанцій;

організації харчування;

зберігання ракетно-артилерійського озброєння;

музичного мистецтва.

Шестеро з випускників — молодші сержанти Ярослав Меда, Катерина Марунчак, Тетяна Самотей, Валентин Філімоненко, Олег Чобу та Дмитро Штуглинець — закінчили навчання на відмінно та отримали дипломи з відзнакою.

Усі випускники вже ближчим часом приступлять до виконання обов’язків у військових частинах ЗС України.

Привітати молодих сержантів прибули перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант В’ячеслав Назаркін, керівництво Національної академії, військовослужбовці ЗС Канади, котрі беруть участь у підготовці підрозділів Українського війська в рамках «Об’єднаної групи з підготовки — Україна», рідні та близькі випускників.

Благословив випускників на добру службу військовий капелан настоятель Храму Стрітення Господнього отець Михаїл.

Фото: Академія сухопутних військ