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В Академії сухопутних військ відбувся випуск молодих військових

Вероніка Рой

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Сьогодні, 22 лютого, відбувся випуск понад сотні вихованців Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військового навчального закладу.

 

Вихованці Військового коледжу, що цього дня отримали дипломи молодших спеціалістів, здобували військовий освітній фах за дев’ятьма спеціалізаціями підготовки, зокрема:

  • з ремонту та обслуговування автомобільної техніки;
  • організації перевезень і управління на автомобільному транспорті;
  • експлуатації інженерної та дорожньо-будівельної техніки, радіаційного та хімічного контролю;
  • експлуатації військових радіостанцій;
  • організації харчування;
  • зберігання ракетно-артилерійського озброєння;
  • музичного мистецтва.

Шестеро з  випускників — молодші сержанти Ярослав Меда, Катерина Марунчак, Тетяна Самотей, Валентин Філімоненко, Олег Чобу та Дмитро Штуглинець — закінчили навчання на відмінно та отримали дипломи з відзнакою.

Усі випускники вже ближчим часом приступлять до виконання обов’язків у військових частинах ЗС України.

Привітати молодих сержантів прибули перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант В’ячеслав Назаркін, керівництво Національної академії, військовослужбовці ЗС Канади, котрі беруть участь у підготовці підрозділів Українського війська в рамках «Об’єднаної групи з підготовки — Україна», рідні та близькі випускників.

Благословив випускників на добру службу військовий капелан настоятель Храму Стрітення Господнього отець Михаїл.

Фото: Академія сухопутних військ

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