У Рава-Руській затримали велику контрабанду сиру

Вчора, 21 лютого, в пункті пропуску «Рава – Руська» прикордонники виявили у вантажівках, які прямували в Україну, незадекларовану велику партію сиру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Як повідомляється, під час перетину кордону на в’їзд в Україну прибуло три вантажівки з вантажем гіпсокартону. Вході здійснення процедур оформлення прикордонники помітили ознаки цілісності митного забезпечення, а саме деформація пломб. Після чого ініціювали огляд цих вантажів та виявили у кожній з них велику партію сиру орієнтовна вага товару понад 2000 кг.

«Нелегальний товар» вилучили та триває підрахунок вилученого.

Фото: Львівський прикордонний загін, Галицька митниця