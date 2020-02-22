У Львові водій, який порушив ПДР, пропонував патрульним хабар

У Львові водій автомобіля, який порушив правила дорожнього руху, під час оформлення постанови намагався дати хабар патрульним, підкинувши гроші у бардачок копам. Тепер за вчинене львів’янину загрожує кримінальна відповідальність. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Як повідомляється, на перехресті вулиць Ковельська-Кукурудзяна у Львові патрульні побачили автомобіль Skoda Octavia, водій якого, порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів, чоловік поводив себе агресивно, не погоджувався зі своїм правопорушенням та всіляко намагався уникнути відповідальності.

«35-річному львів’янину повідомили, що відносно нього буде винесена постанова за те, що він не дав дорогу пішоходу, який перебував на пішохідному переході та накладено штраф у розмірі 255 гривень. Чоловік зрозумівши, що штрафу йому не уникнути, підійшов до службового автомобіля та кинув у відкритий бардачок 100 гривень», — розповідають патрульні.

Інспектори попередили водія про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди правоохоронцям, однак він продовжував наполягати на своєму. Відтак на місце події викликали слідчо-оперативну групу для фіксації факту правопорушення.

Патрульні додають, що за порушення ПДР львів’янин отримав би адміністративну відповідальність, однак за спробу дати хабар чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадуємо, пропозиція чи обіцянка службовій особі неправомірної вигоди є злочином і карається відповідно ст.369 ККУ.

Фото: патрульні