На Львівщині на хабарі спіймали 29-річного поліцейського

Сьогодні, 22 лютого, правоохооронці на хабарі затримали патрульного сектору реагування одного із районних відділів поліції Львівщини. Поліцейський вимагав неправомірну вигоду за уникнення адмінвідповідальності за керування авто напідпитку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна прокурка Львівської області Ірина Діденко.

За версією слідства, 29-річний патрульний сектору реагування запропонував 20-річному чоловіку, якого зупинив через підозру у керуванні автівкою напідпитку, «розрахуватись» на місці.



«При собі керманич мав лише 100 €, які одразу і віддав. Власне, під час отримання решти – 300 € хабара правоохоронець і був затриманий», – написала Ірина Діденко.

Наразі перевіряється і причетність напарника поліціянта до вчинення злочину.

«Поліцейському готують підозри, а також клопотання про обрання запобіжного заходу. Не обійдеться і без відсторонення від посади», – додала головна прокурорка Львівщини.

Фото:Facebook-сторінка Ірини Діденко