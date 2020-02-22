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На Львівщині на хабарі спіймали 29-річного поліцейського

Вероніка Рой

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Сьогодні, 22 лютого, правоохооронці на хабарі затримали патрульного сектору реагування одного із районних відділів поліції Львівщини. Поліцейський вимагав неправомірну вигоду за уникнення адмінвідповідальності за керування авто напідпитку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна прокурка Львівської області Ірина Діденко.

 

За версією слідства, 29-річний патрульний сектору реагування запропонував 20-річному чоловіку, якого зупинив через підозру у керуванні автівкою напідпитку, «розрахуватись» на місці.

«При собі керманич мав лише 100 €, які одразу і віддав. Власне, під час отримання решти – 300 € хабара правоохоронець і був затриманий», – написала Ірина Діденко.

Наразі перевіряється і причетність напарника поліціянта до вчинення злочину.

«Поліцейському готують підозри, а також клопотання про обрання запобіжного заходу. Не обійдеться і без відсторонення від посади», – додала головна прокурорка Львівщини.

Фото:Facebook-сторінка Ірини Діденко

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