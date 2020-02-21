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За 2019 рік у Львові народилося 6534 дитини

Андрій Котенський

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За минулий рік у Львові на 100 випадків смертей припало лише 74 живонароджені дитини. Чисельність населення Львова, включаючи Винники, Брюховичі та Рудно, на 1 січня 2020 року становила 756,0 тисяч осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Попри переважання смертності над народжуваністю впродовж 2019 року населення Львова збільшилось на 210 осіб.

Збільшення населення відбулось внаслідок міграційного приросту (2549 осіб) над природним скороченням (2339 осіб).

Упродовж 2019 року у Львові народились 6534 дитини, що на 185 дітей (на 2,8%) менше порівняно з 2018 роком. Зокрема, у Винниках народилося 160 дітей, а померло 189 людей, в Брюховичах зявилося 78 немовлят, а не стало 80 осіб, у Рудно народилося 86 малюків, а померло 117 людей.

Загалом рівень народжуваності становив 86 осіб на 10 тисяч населення. Водночас у порівняні з 2018 роком кількість померлих збільшилася на 138 осіб (на 1,6%) і становила 8873 особи.

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