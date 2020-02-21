В обмінниках Львова гривня знову перейшла до зміцнення

Національний банк посилив офіційний курс гривні. Станом на 21 лютого американська валюта подешевшала на 5 копійок до позначки 24,47 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро подешевшав на 6 копійок і встановлений на рівні 26.42 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

У обмінниках Львова долар та євро також дещо подорожчали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.25 грн (-5 коп.), а купують по 24.50 грн (-3 коп.).

Натомість за євро в середньому дають по 26.15 (-5 коп), а продають по 26.52 грн (-6 коп.).

Злотий по 6.10 – 6.16 грн відповідно.