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У горах Львівщини врятували трьох травмованих лижників

Андрій Котенський

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У четвер, 20 лютого, рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи надали допомогу двом туристам-лижникам на горі Тростян та Високий Верх, які зазнали травм та не могли самостійно спуститись з гори. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу, спустили до підніжжя гори та передали медикам.

Водночас за даними департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, ще одного неповнолітнього лижника врятували на горі «Захар Беркут».

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