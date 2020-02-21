У горах Львівщини врятували трьох травмованих лижників

У четвер, 20 лютого, рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи надали допомогу двом туристам-лижникам на горі Тростян та Високий Верх, які зазнали травм та не могли самостійно спуститись з гори. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу, спустили до підніжжя гори та передали медикам.

Водночас за даними департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, ще одного неповнолітнього лижника врятували на горі «Захар Беркут».