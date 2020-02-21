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Патрульні затримали львів’янина, який стріляв із пістолета у Скнилівському парку

Вероніка Рой

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Сьогодні, 21 лютого, патрульні затримали 29-річного чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в Скнилівському парку у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Виклик про стрілянину у Скнилівському парку патрульні отримали о 12 год. Під час обстеження території, поліцейські виявили чоловіка з предметом, схожим на пістолет.

«Патрульні затримали його, застосувавши заходи щодо припинення протиправних дій. Чоловік своїми діями наражав на небезпеку інших осіб, адже в парку було людно, а неподалік, на дитячому майданчику, гралися діти. Інспектори провели 29-річному громадянину поверхневу перевірку та переконалися, що інших заборонених речей він при собі не має», – повідомили у патрульній поліції.

При спілкуванні, чоловік пояснив копам свої дії та зазначив, що таким чином він розважався.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції.

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