Міністр культури Бородянський похвалив «Битву екстрасенсів»

Міністр культури України Володимир Бородянський заявив, що завдяки телешоу «Битва екстрасенсів» на телеканалі СТБ, де він працював, вдалося розкрити чимало кримінальних справ. Про він сказав в інтерв’ю Громадському, передає Львівський портал.

Журналіст зі Львова Данило Мокрик розмовляв із міністром культури про контент українських телеканалів, в тому числі й про програми, які дозволяють їм збільшувати дохід. В цьому контексті Володимир Бородянський досить схвально висловився щодо шоу «Битва екстрасенсів».

«Битва екстрасенсів» – це один із продуктів, який приваблював велику аудиторію. І можна по-різному оцінювати – шлак, не шлак. Але завдяки «Битві екстрасенсів» зокрема, або тільки завдяки «Битві екстрасенсів» було розслідувано багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з в’язниць», – сказав Бородянський.

На запитання про те, чи вірить міністр в екстрасенсорику, той відповів, що він «слабо віруюча» людина, «але це ті випадки, які фактично були».

Зазначимо, що останні 7 років перед роботою у Кабінеті міністрів Володимир Бородянський очолював медіахолдинг StarLightMedia олігарха Віктора Пінчука (телеканали СТБ, «Новий канал» та ICTV).

46-річний Володимир Бородянський є родом із Нового Роздолу, що на Львівщині. На посаду міністра культури України його призначили у серпні 2019 року. До цього Мінкульт очолював актор Євген Нищук.