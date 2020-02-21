У Брюховичах незабаром встановлять пам’ятник Володимиру Івасюку

Цієї весни у Брюховичах встановлять пам’ятник українському композитору, автору пісень Володимиру Івасюку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі селищної ради.

Наразі пам’ятник вже готовий, залишилось облаштувати постамент, на якому він стоятиме.

Виготовив пам’ятник львівський скульптор, депутат Брюховицької селищної ради Любомир Кукіль.

За його словами, ідея поставити пам’ятник Володимиру Івасюку в Брюховичах вперше з’явилася 17-18 років тому.

«Тоді відбулась моя зустріч з фотохудожником Любомиром Крисою – чоловіком рідної сестри В. Івасюка Галини. У нього було багато документів та фотографій композитора, з якими я детально ознайомився. Роботу над проєктом було розпочато з ескізу фігури В. Івасюка із скрипкою на грудях. Зі слів Л. Криси я дізнався, що батько В. Івасюка хотів, щоб пам’ятник представляв собою фігуру з скрипкою на серці. Врешті, глиняна модель фігури була готова, але до завершення так і не дійшло, і пам’ятник ми розібрали», – розповів Любомир Кукіль.

Два роки тому вирішили знову розпочати роботу над пам’ятником.

«Приблизно в час річниці зникнення Володимира Івасюка (26 квітня – 18 травня) бронзовий пам’ятник буде готовий до встановлення», – каже скульптор.

Пам’ятник виконаний з бронзи, постамент – з граніту. Його встановлять біля Народного дому смт. Брюховичі.

«Це давня ініціатива брюховицької громади – поставити пам’ятник Володимиру Івасюку власне у Брюховичах, оскільки у брюховицькому лісі було знайдено тіло Івасюка. Останні п’ять років поступово збирали кошти для втілення цієї ідеї. Частину коштів було зібрано місцевими громадськими організаціями – «Разом до змін», «Наші Брюховичі», «Фундація «Перспектива», «Рідні Брюховичі». Основну частину коштів виділено з селищного бюджету в минулому році – 545 тис. грн», – зазначив селищний голова Брюхович Володимир Доманський.

Фото: Брюховицька селищна рада