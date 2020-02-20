З 1 березня у Львові подорожчає паркування

Львівська міська рада підняла вартість паркування. За те, щоб запаркувати автомобіль у центрі і прилеглих до нього вулицях, з 1 березня доведеться платити більше – від 15 до 30 гривень. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 20 лютого, під час сесії проголосували 33 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Прийнятою ухвалою мерія збільшила у Львові кількість паркувальних зон із двох до п’яти і встановила нові тарифи на паркування. Вони вступлять в дію вже з 1 березня.

Перша зона паркування – це сам центр Львова. Вартість паркування на відкритих майданчиках зросте з 15 до 20 грн, а на закритих – з 20 до 30 грн.

Друга зона паркування – це прилеглі до центру вулиці та ближній центр. Тут поставити свій автомобіль можна буде за 15 грн, хоча раніше тариф становив 5 грн/год.

У третій зоні паркування тариф встановили на рівні 10 грн.

Четверта зона – це вся інша територія Львова, тут вартість паркування становитиме 5 грн. Водночас буде ще й п’ята зона – паркінги біля аеропорту «Львів» і залізничного вокзалу. За годину паркування тут доведеться заплатити 40 грн/год.

Із детальним переліком усіх вулиць, які входять до кожної з паркувальних зон, можна ознайомитися за цим посиланням.

Для мешканців усіх зон мерія вводить пільгову плату за паркування. У будні дні вона становитиме 3 грн/год, а у вихідні і святкові дні парковка взагалі буде безкоштовною. При цьому пільгова оплата діятиме на тих майданчиках, які безпосередньо прилягають до будинків львів’ян.

Також для жителів, які мешкають біля парковок, діятимуть пільгові абонементи: місячний – 590 грн, на три місяці – 800 грн, на пів року – 1400 грн.

Також у Львові подорожчає парковка туристичних автобусів. Незалежно від місця розташування майданчика вартість паркування становитиме 80 грн.

Зазначимо, що в ухвалі депутати дозволили комісії інженерного господарства, транспорту та зв’язку підняти вищевказані тарифи, прийнявши окреме рішення.

«Така можливість передбачена, але коли саме і чи буде взагалі це питання комісія буде розглядати, поки сказати важко», – прокоментував заступник начальника управління – начальник відділу місцевих податків, тарифів та цін управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради Олег Забарило.

Як писав Львівський портал, раніше у мерії планували ще більше підняти вартість паркування у Львові, втім цю ідею відклали. Найімовірніше, що саме ці тарифи може встановити своїм рішенням депутатська комісія.