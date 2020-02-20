В обмінниках Львова гривня втратила декілька копійок

Національний банк знизив офіційний курс гривні. Станом на 20 лютого американська валюта подорожчала на 8 копійок до позначки 24,52 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро зріс лише на 6 копійок і встановлений на рівні 26.48 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

У обмінниках Львова долар та євро також дещо подорожчали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.30 грн (+5 коп.), а купують по 24.53 грн (+3 коп.).

Натомість за євро в середньому дають по 26.20 (+0 коп), а продають по 26.58 грн (+3 коп.).

Злотий по 6.10 – 6.18 грн відповідно.