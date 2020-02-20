У Шегинях службові собаки знайшли в поляка чотири тисячі пачок сигарет

У пункті пропуску «Шегині» службові собаки знайшли в автомобілі майже чотири тисячі пачок сигарет без акцизних марок України. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 20 лютого, у пресслужбі Галицької митниці.

У повідомленні йдеться, що цигарки знайшли завдяки службовому собаці, який дав знак кінологу, що машину необхідно оглянути.

Так, митники знайшли в автомобілі «Ауді», яким керував поляк, майже чотири тисячі пачок сигарет без акцизних марок України. На чоловіка склали протокол ч. 1 ст. 483 Митного кодексу, а також вилучили сигарети та авто.

Gepostet von Max Nefyodov am Mittwoch, 19. Februar 2020

Фото/відео: Максим Нефьодов