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У Шегинях службові собаки знайшли в поляка чотири тисячі пачок сигарет

Ольга Денисяка

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У пункті пропуску «Шегині» службові собаки знайшли в автомобілі майже чотири тисячі пачок сигарет без акцизних марок України. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 20 лютого, у пресслужбі Галицької митниці.

 

У повідомленні йдеться, що цигарки знайшли завдяки службовому собаці, який дав знак кінологу, що машину необхідно оглянути.

Так, митники знайшли в автомобілі «Ауді», яким керував поляк, майже чотири тисячі пачок сигарет без акцизних марок України. На чоловіка склали  протокол ч. 1 ст. 483 Митного кодексу, а також вилучили сигарети та авто.

Gepostet von Max Nefyodov am Mittwoch, 19. Februar 2020

 

Фото/відео: Максим Нефьодов

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