У Львові зі стріляниною викрали людину

У Львові зі стріляниною намагалися викрасти людину. Заручника звільнила поліція, нападники – затримані. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними відомства, патрульні затримали учасників конфлікту, які зі слів очевидців події, вчинили стрілянину

«Сьогодні о 17.20 патрульні 3-го батальйону отримали виклик: «На перетин вулиць Симоненка – Наукова, зі слів очевидців, невідома група осіб вчинила стрілянину». В орієнтування передали два автомобілі: BMW та Chevrolet. За лічені хвилини патрульні прибули на місце події. Невідомі, спробували втекти на автомобілі BMW. Однак, за кілька сотень метрів, поліцейським вдалося їх заблокувати. На місце викликали слідчо-оперативну групу», – йдеться у повідомленні.

Також, зі слів очевидця, в багажне віділення автомобіля Chevrolet, невідомі особи помістили людину.

«На вулиці Навроцького екіпаж патрульних помітив цей автомобіль і негайно зупинив. Інформація про людину в багажному відділенні підтвердилася. На місце події прибули поліцейські роти тактико-оперативного реагування та батальйону поліції особливого призначення» – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановлюють особи учасників та обставини події.

Фото: Варта1