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СБУ затримала завербованого агента «ЛНР», який шпигував за українськими військовими

Ольга Денисяка

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента, який передавав інформацію про українських військових представникам так званої «МГБ ЛНР». Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Львівський портал.

 

Колишній працівник органів МВС був завербований так званою «МДБ ЛНР» та мешкав у тимчасово окупованому Луганську.

«Для виконання завдання кураторів він прибув на підконтрольну українській владі територію, де збирав відомості про дислокацію і переміщення підрозділів, залучених до проведення антитерористичної операції», – йдеться в повідомленні.

Після того, як СБУ зафіксувала факти його роботи на бойовиків, чоловіка оголосили в міжнародний розшук.

Переховувався агент так званої «ЛНР» у різних населених пунктах України. Затримали ж його у столиці, за місцем тимчасового проживання.

 

Фото: СБУ

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