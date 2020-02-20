Родини загиблих майданівців вимагають у Зеленського звільнити адвоката Януковича з ДБР

Колишній адвокат Януковича Олександр Бабіков має бути звільнений з посади першого заступника голови ДБР, а переданих Росії беркутовців потрібно оголосити у розшук. Відповіду Вимогу передали сьогодні Президенту України Володимиру Зеленському під час його зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні та пораненими майданівцями.

Автори вимоги розцінюють передачу беркутовців Росії як удар під дих, а призначення Бабікова – як плювок в обличчя українцям.

«Удар під дих з часом можна забути. Плювок в обличчя – не забувається та не пробачається ніколи», – йдеться у тексті.

На думку ініціаторів вимоги, у Президента ще є шанс спробувати відновити довіру та переконати родини Героїв Небесної Сотні, поранених майданівців та й все українське суспільство, що йому не байдуже, як і хто буде розслідувати справи злочинів проти Майдану.

«У вас ще є можливість переконати нас, що вашим обіцянкам можна вірити і ваше слово має вагу слова Президента. Ми очікуємо на звільнення адвоката Януковича Бабікова з ДБР у найближчі дні! Ми очікуємо оголошення у міжнародний розшук беркутовців, яких було видано Росії! Ми очікуємо на якнайшвидше законодавче ухвалення процедури заочного засудження!» – вимагають автори.

З повним текстом вимоги до Президента можна ознайомитися за посиланням: facebook/ig.maidan

Як відомо, 21 січня 2020 року колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.