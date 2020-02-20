Прикордонник погорів на хабарі через контрабанду тютюну

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали старшого техніка одного з відділень Мукачівського прикордонного загону під час одержання ним 700 доларів США неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

За попередньою інформацією, прикордонник вимагав та одержав неправомірну вигоду за сприяння в незаконному переміщенні тютюнових виробів через кордон з України до Угорщини. Також за хабар військовослужбовець обіцяв надавати інформацію про час та місце розташування прикордонних нарядів.

Наразі прикордонника затримано. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

У разі доведення вини, затриманому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.