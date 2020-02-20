На широкі екрани виходить фільм «Толока» за баладою Шевченка

У вівторок, 25 лютого, у Львові відбудеться допрем’єрий показ фільму «Толока», що створений за мотивами балади Тараса Шевченка «У тієї Катерини…». Стрічка знята режисером Михайлом Іллєнком, а її сюжет охоплює 400 років історії України. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

У широкий прокат романтична балада режисера Михайла Іллєнка виходить 12 березня.

В основі фільму – балада Шевченка про те, як у Катерину закохалися троє козаків. Свій вибір вона довірила долі: пообіцяла стати дружиною тому, хто визволить з полону її брата. Двоє з трьох козаків загинули, намагаючись виконати умови договору, третьому вдалося врятувати брата, але брат Катерини виявився не братом, а її коханим… Чекати «брата» Катерині у сюжеті фільму доведеться не одне століття, не старіючи та не втрачаючи надії. Ця розповідь, наче притча, пролітає крізь історію України, відтворює її драматичні та героїчні епізоди. Кожне випробування руйнує хату Катерини. Але вона вперто, як і багато поколінь українців, знову й знову піднімає її з руїн.

Ідея створення фільму про феномен толоки, до якого ніхто раніше не звертався, з’явилася у Михайла Іллєнка 53 роки тому: після розмови з братом, відомим режисером Юрієм Іллєнком. В основу стрічки лягли 66 рядків Шевченкової балади «У тієї Катерини…», а доповнився сюжет спогадами з дитинства легендарного актора Івана Миколайчука.

Силуети дійових осіб почали виростати до неочікуваних масштабів після зустрічей Михайла Іллєнка з добровольцями та волонтерами АТО, до яких режисер їздив протягом 2014-2016 років, показуючи фрагменти незавершеної «Толоки» разом з фільмом «ТойХтоПройШовКрізьВогонь».

У ролях: Іванна Іллєнко, Дмитро Лінартович, Богдан Бенюк, Олег Примогенов, Сергій Романюк, Мирослав Гай, Дмитро Рибалевський, Василь Кухарський, Костянтин Войтенко, Тетяна Нагірняк, Євгенія Конюх, та інші.

Напередодні старту прокату команда фільму оголосила про спільний проєкт з фондом «Повернись живим», за умовами якого сім гривень з кожного квитка на «Толоку» будуть перераховані Фонду і спрямовані на допомогу армії.

Михайло Іллєнко – український кінорежисер, сценарист, актор, академік Національної академії мистецтв України, Заслужений діяч мистецтв України, Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (2007). З 1997 року – організатор кінофестивалю «Відкрита Ніч». З 1994 року – керівник курсу режисури художнього фільму Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. З 2002 по 2003 рік – декан кінофакультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Член Національної спілки кінематографістів України. Михайло Іллєнко став першим головою правління Української Кіноакадемії. Найбільш відомі режисерські робити Іллєнка: «Фучжоу», «Сьомий маршрут», ТойХтоПройшовКрізьВогонь» та ін.