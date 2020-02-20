На Львівщині пенсіонер видурив у людей 800 тисяч гривень

До 12 років за ґратми загрожує 65-річному пенсіонеру та його двом спільникам, які видурили у людей майже 800 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Прокуратури Львівської області.

Чоловік понад 20 років займав різні посади в банках, тому детально знав, як працює система. До справи він залучив начальника та старшого касира відділення банку, разом з якими розробив план злочину.

«Встановлено, що зловмисники шукали клієнтів, які хотіли здійснити вклади депозитів та від імені банківської установи підробляли фінансово-бухгалтерські документи та депозитні договори», – йдеться в повідомленні.

Однак, гроші на рахунки у банку не розміщували, а привласнювали. Таким чином, упродовж 2015 –2016 років їм вдалось видурити у клієнтів майже 800 тисяч гривень.

Так, 17 лютого учасникам злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Крім цього, за клопотанням прокуратури, Галицьким районним судом м.Львова підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. За вчинене їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.