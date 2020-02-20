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На кордоні з Польщею в українця знайшли антикварний годинник

Ольга Денисяка

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Через пункт пропуску «Грушів-Будомєж» українець намагався таємно провезти в країну старовинний 19-кілограмовий годинники, що виготовлений у 1823 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Митники знайшли годинники в багажному відсіку мікроавтобуса, який їхав в Україну.

«Серед особистих речей пасажирів виявили старовинний, настільний (камінний) механічний годинник. Це – скульптура з циферблатом, масивна і важка (19 кг) в хорошому стані», – йдеться в повідомленні.

Українець, який перевозив антикваріат сказав, що годинник попросили перевезти через кордон знайомі, і про те, що речі, виготовлені 50 і більше років тому, підлягають письмовому декларуванню, не знав. Годинник вилучили, його скерують на експертизу.

Фото: Галицька митниця

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