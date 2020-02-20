ОСТАННІ НОВИНИ

Львівських школярів вчитимуть правильно сортувати відходи

Ольга Денисяка

|

У школах Львова проведуть екоуроки та розкажуть, як правильно поводитися із відходами, та які основні правила сортування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Організатори розповідають, що соціально-просвітницька ініціатива має на меті навчити дітей молодших класів відповідально та усвідомлено підходити до питання турботи й збереження довкілля. Зокрема, поводитися із відходами: вміти правильно їх сортувати, розуміти, як це впливає на екологію, бути відповідальними споживачами.

У лютому та березні соціальний проєкт на тему сортування відходів проведуть у п’яти школах Галицького району. Проводитиме уроки компанія «ГрінЕра Україна» у колаборації з активістами громадської організації «Зелена коробка».

Координатор ГО «Зелена коробка» Ілля Петрик розповів, що організація вже не перший рік допомагає освітнім закладам Львова організувати в себе сортування відходів.

«Наші фахівці успішно навчають сортувати відходи через екотренінги, допомагаємо зі здачею вторсировини на переробку. Зокрема, важливо навчати найменших львів’ян  – пояснювати, як такі звички впливають на довкілля, і вчити їх менше створювати відходи вдома, у школі, у місті», – додав Ілля Петрик.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?
Вероніка РОЙ
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?

Нещодавно департамент економічного розвитку Львівської міської ради проаналізував надходження податків до бюджету міста ...

ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...