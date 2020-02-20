Львівських школярів вчитимуть правильно сортувати відходи

У школах Львова проведуть екоуроки та розкажуть, як правильно поводитися із відходами, та які основні правила сортування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Організатори розповідають, що соціально-просвітницька ініціатива має на меті навчити дітей молодших класів відповідально та усвідомлено підходити до питання турботи й збереження довкілля. Зокрема, поводитися із відходами: вміти правильно їх сортувати, розуміти, як це впливає на екологію, бути відповідальними споживачами.

У лютому та березні соціальний проєкт на тему сортування відходів проведуть у п’яти школах Галицького району. Проводитиме уроки компанія «ГрінЕра Україна» у колаборації з активістами громадської організації «Зелена коробка».

Координатор ГО «Зелена коробка» Ілля Петрик розповів, що організація вже не перший рік допомагає освітнім закладам Львова організувати в себе сортування відходів.

«Наші фахівці успішно навчають сортувати відходи через екотренінги, допомагаємо зі здачею вторсировини на переробку. Зокрема, важливо навчати найменших львів’ян – пояснювати, як такі звички впливають на довкілля, і вчити їх менше створювати відходи вдома, у школі, у місті», – додав Ілля Петрик.